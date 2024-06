Prefeitura de Gurupi emite nota após briga entre professor e aluno em escola municipal

da redação

A Secretaria de Educação de Gurupi (Semeg) emitiu nota nesta quinta-feira, 27, para comentar a briga entre aluno e professor da Escola Lenival Correia. O episódio foi filmado e circula nas redes sociais. O município informou que o secretário da pasta, João Paulo Lima, já esteve reunido nesta manhã com o estudante, a mãe e o educador.

Conforme o Paço, o servidor da rede de ensino será alvo de procedimentos administrativos, mas nada foi detalhado. Já o estudante receberá acompanhamento multidisciplinar da pasta. A briga ocorreu durante os jogos interclasse do colégio.

Confira a nota

“A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que está ciente do vídeo que repercutiu recentemente nas redes sociais sobre conflito ocorrido entre um aluno e um professor na quadra da Escola Municipal Lenival Correia Ferreira. Na manhã desta quinta-feira, 27, o secretário Municipal de Educação, João Paulo Lima, esteve em reunião com a equipe gestora da unidade escolar, a mãe, o aluno e o professor envolvido.

Durante a reunião foi pontuada a importância da ação dos jogos interclasse, que tem como objetivo promover a integração entre os alunos, estimular a prática esportiva e desenvolver habilidades como trabalho em equipe, disciplina e respeito. O secretário Municipal de Educação, João Paulo Lima, desta que essa ação faz parte do Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino, e essas ações desenvolvidas com os alunos tem a oportunidade de vivenciar a competição de forma saudável, aprender a lidar com vitórias e derrotas, respeitar as regras e os adversários. É uma experiência que contribui para o desenvolvimento de valores como respeito, solidariedade e cooperação, afirmou o secretário.

Sobre o mal-entendido dos fatos que ocorreram durante essa ação, a mãe agradeceu pela parceria e atitude dos profissionais da escola em convida-lá para esclarecimentos. “Foi muito bonita a atitude da escola, bem como a do professor em esclarecer as dúvidas, e peço que as pessoas tenham menos maldade quanto aos falatórios em redes sociais, que tenham mais empatia pelo o próximo”, pediu a mãe do aluno.

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria da Educação, reitera seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos alunos e profissionais da rede municipal de ensino, e continuará trabalhando para garantir um ambiente escolar seguro e acolhedor para todos. Salienta que com o professor serão realizados procedimentos administrativos, bem como o aluno terá acompanhamento realizado pela equipe multidisciplinar da Secretaria com ações educativas.”