Prefeitura de Gurupi investe no chatbot para ampliar atendimento ao cidadão

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação avança na transformação digital dos serviços públicos e amplia as opções de atendimento ao cidadão com a implantação de um chatbot com Inteligência Artificial, desenvolvido em parceria com a empresa GOVE Digital.

A nova ferramenta foi criada para facilitar o acesso da população aos serviços digitais disponibilizados pelo município, além de esclarecer dúvidas e orientar o cidadão sobre como solicitar os serviços oferecidos pela Prefeitura.

O chatbot reúne informações sobre todos os serviços previstos na Carta de Serviços da Prefeitura Municipal de Gurupi, que também pode ser consultada diretamente pelo Portal do Cidadão, no endereço https://cidadao.gurupi.to.gov.br/carta-servico .

A ferramenta funciona como um novo canal de acesso aos serviços públicos e pode ser utilizada de forma rápida e prática pelo WhatsApp, pelo número (63) 3301-4390, permitindo que o cidadão obtenha informações e seja orientado sobre os procedimentos necessários para cada atendimento.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Talita Pereira, explica que a iniciativa amplia as possibilidades de atendimento e facilita o acesso do cidadão a diferentes áreas da administração municipal.

“Por meio do chatbot, o usuário pode consultar informações sobre os serviços disponíveis na Carta de Serviços, esclarecer dúvidas e receber orientações sobre como realizar suas solicitações”, explanou.

Entre as áreas contempladas estão serviços relacionados à infraestrutura e zeladoria, meio ambiente, mobilidade e trânsito, atendimento ao cidadão, fiscalização e demais serviços disponibilizados pela Prefeitura de Gurupi.

A ferramenta também contribui para tornar mais simples a localização das informações, evitando que o cidadão precise procurar presencialmente um setor da administração apenas para obter orientações sobre determinado serviço.

A Secretária ressalta que a implantação do chatbot não substitui o atendimento presencial oferecido pelo município.

“O Bora Gurupi continua funcionando normalmente como ponto de atendimento presencial, garantindo que os cidadãos que necessitam, ou, preferem atendimento presencial também possam contar com esse serviço”, enfatizou.

Talita Pereira ressalta que a proposta é ampliar as alternativas disponíveis para a população, permitindo que cada cidadão escolha a forma mais conveniente de buscar informações e acessar os serviços públicos municipais.

“Dessa forma, o atendimento digital e o presencial passam a atuar de maneira complementar: enquanto o chatbot oferece praticidade e agilidade por meio do WhatsApp, o Bora Gurupi permanece como importante ponto de apoio para o atendimento direto à população”, concluiu.