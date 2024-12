Prefeitura de Gurupi reforça mobilização pelo fim da violência contra as mulheres em ação com a Polícia Militar

da redação

Em alusão ao Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, comemorado neste 6 de dezembro, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania, promoveu nesta sexta-feira, 06, um momento de reflexão no 4º Batalhão da Polícia Militar. O evento também foi uma oportunidade para reconhecer o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que atua no combate à violência contra as mulheres e oferece suporte essencial às ações da Secretaria.

Durante o encontro, a titular da Secretaria, Cristina Donato, destacou a relevância da parceria com a Polícia Militar no enfrentamento à violência doméstica. “Temos uma rede atuante e percebemos a efetividade da Patrulha Maria da Penha. A equipe demonstra preocupação e empenho em resolver os casos, frequentemente solicitando nosso apoio. Escolhemos a Polícia Militar como representante dessa mobilização em reconhecimento ao suporte que têm oferecido às mulheres. Nosso agradecimento pelo comprometimento!”, ressaltou.

O Comandante do 4º Batalhão, Tenente-Coronel W. Costa, também abordou a gravidade dos casos de violência doméstica, que representam a maior parte das ocorrências nos finais de semana. Ele enfatizou o caráter social desse problema e a necessidade de mudança cultural no atendimento às vítimas. “Antes, havia preconceito e julgamento em relação às mulheres vítimas de violência. Hoje, entendemos que muitas enfrentam dependências emocionais e financeiras, o que dificulta a saída do ciclo de violência. Ninguém gosta de sofrer agressões, e esse é um problema que vai além”, pontuou.

Durante a mobilização, profissionais da Secretaria da Mulher entregaram aos militares o Laço Branco, símbolo da campanha que reforça o compromisso masculino no enfrentamento à violência de gênero.