Presidente do Instituto Gratidão Tocantins e deputado Gutierres oficializam realização de mais 100 Casamentos Comunitários em Gurupi

da redação

O presidente do Instituto Gratidão Tocantins (IGT), Reny Martins, acompanhado do deputado estadual Gutierres Torquato, anunciaram oficialmente a realização de mais uma edição dos casamentos comunitários em Gurupi. A iniciativa visa proporcionar a união matrimonial de 100 casais, reforçando o compromisso do instituto em transformar sonhos em realidade.

Essa será a terceira edição do evento, que já se consolidou como um marco de celebração e inclusão social na região. Com momentos memoráveis para os noivos e suas famílias, o projeto oferece não apenas a cerimônia matrimonial, mas um verdadeiro pacote de experiências: dia da noiva, com direito a cuidados de beleza, cerimônia de casamento completa, festa com buffet e decoração, além de um sorteio de motos para os casais participantes.

Na sedições anteriores, dezenas de casais tiveram a oportunidade de realizar o sonho do casamento, além de concorrem a uma moto, muitos deles sem condições financeiras de arcar com os custos de uma celebração tradicional. “Este projeto é um símbolo do que o Instituto Gratidão Tocantins representa: inclusão, apoio às famílias e a realização de sonhos. Ver a felicidade dos noivos e suas famílias é indescritível, e cada edição nos motiva a fazer ainda mais”, destaca Gutierres Torquato, idealizador do IGT e do projeto.

Gutierres, que sempre manteve uma atuação voltada para as pessoas, reforça que o evento é mais do que uma cerimônia. “É sobre unir pessoas, dar dignidade, fortalecer os laços comunitários e mostrar que, juntos, podemos construir um Tocantins mais humano e acolhedor. Essa iniciativa é uma extensão do nosso propósito de trabalhar por aqueles que mais precisam”, afirmou o deputado.

Em breve os casais interessados poderão buscar informações sobre as inscrições diretamente com o Instituto Gratidão Tocantins.