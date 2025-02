Rainha e Rei Momo do Carnaval de Gurupi são eleitos durante programação festiva

da redação

Em uma festa animada ao som do axé de Kaçula e banda, os jurados tiveram uma tarefa difícil: escolher a Rainha e o Rei Momo do Carnaval de 2025. Neste ano, cinco mulheres e quatro homens disputaram o título, mostrando simpatia e muito samba no pé. Ao final da noite, os grandes vencedores foram Maria Eduarda da Silva e Pedro Henrique Ribeiro. O concurso aconteceu na noite deste sábado, 22, no Clube da ASFEGU (Interblocos – Antigo Clube da Telegoiás).

Os vencedores do concurso receberão uma premiação correspondente a dois salários mínimos. Além do reconhecimento, o Rei Momo e a Rainha do Carnaval terão um papel fundamental nas festividades carnavalescas, cumprindo uma agenda oficial que inclui participação nos eventos e recepção de autoridades durante o Carnaval de Gurupi.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, também celebrou a realização do concurso e enfatizou que a cidade está pronta para receber foliões de toda a região. “A escolha da Rainha e do Rei Momo é o pontapé inicial para a maior festa de Gurupi. Esta semana será de muita expectativa e preparação até a próxima sexta-feira, 28, quando daremos início ao maior Carnaval do Norte do Brasil. Nosso circuito está lindo, organizado e seguro. Contamos com toda a comunidade para celebrar conosco essa grande festa”, declarou.

O vice-prefeito, Adailton Fonseca, destacou que Gurupi já vive o clima do Carnaval, que foi antecipado com eventos como a Copa do Craque e o tradicional Interblocos. “Nossa cidade já respira Carnaval! O evento oficialmente começa na sexta-feira, com grandes shows nacionais e regionais. Estamos comprometidos com a cultura e as tradições de Gurupi. Enquanto muitas cidades decidiram não realizar a festa, nós seguimos firmes, pois sabemos que essa celebração faz parte da nossa identidade e movimenta a economia local. Em Gurupi, a população quer e ama o Carnaval!”, enfatizou.

O evento também contou com a presença do deputado federal Carlos Gaguim, que elogiou a iniciativa da gestão municipal e ressaltou a importância do Carnaval para a economia local. “Estaremos juntos com a prefeita, o vice-prefeito, vereadores, a equipe da prefeitura e a população, celebrando essa festa que movimenta a cidade e gera oportunidades”, afirmou o parlamentar.