Reunião com apoiadores e “adesivaço” marca o lançamento oficial da campanha de Jair do Povo

da redação

Nesta quarta-feira (28), a população de Gurupi prestigiou o lançamento da campanha política a vereador de Jair do Povo (UB), ao lado de diversos simpatizantes, apoiadores e autoridades que possuem uma grande representatividade para a população, a Prefeita Josi Nunes (UB) e seu Vice Adailton Fonseca (PL) reforçaram juntos a Jair do Povo o compromisso de continuarem trabalhando sério para Gurupi.

Jair do Povo durante seu discurso foi ovacionado pelo público e relembrou sua trajetória durante seu mandato enquanto vereador na Câmara de Gurupi, onde através de suas solicitações por meio de requerimentos, indicações e projetos de leis nas áreas da saúde, educação, assistência social, infraestrutura e vários projetos em prol da mulher gurupiense a população foi atendida.

Jair do Povo afirmou o gosto que tem de ser representante do povo, “eu gosto de cuidar das pessoas, me identificou com o trabalho para a população, através de políticas públicas indiquei emendas para várias melhorias, e por isso quero continuar ajudando a população, quero continuar meu compromisso ao lado de Josi Nunes e Adailton Fonseca com o povo de Gurupi”, frisou.

Os parlamentares senadores Carlos Eduardo Gomes e Dorinha não estiveram presentes, mas deixaram claro em vídeo durante a reunião o apoio a Jair do Povo.

Prefeita Josi Nunes declarou que Jair do Povo é uma pessoa que todos conhecem pela sua simplicidade, espontaneidade e trabalho, “O Jair do Povo está sempre me procurando para trazer reivindicações por onde ele anda, nos setores, sabe o que a comunidade está precisando e juntos estamos trabalhando para atender a população, temos uma grande caminhada na política e uma história de amor e dedicação a Gurupi e por isso temos que votar em Jair do Povo”, afirmou a prefeita.

Adailton Fonseca reforçou que a população merece ter como vereador Jair do Povo pela sua trajetória, dedicação e por ser alguém que tem as características de gostar de gente e de ser fiel a seu povo.