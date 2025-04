Reunião vai discutir sobre implantação da Casa da Mulher Tocantinense em Gurupi

Da redação

A Secretária Estadual da Mulher, Berenice Barbosa, estará em Gurupi no dia 30 de abril às 14h para uma reunião de trabalho crucial com o objetivo de implementar a Casa da Mulher Tocantinense. A presença da secretária é fundamental para discutir e articular ações que visam fortalecer os direitos e a segurança das mulheres no estado.

A Casa da Mulher Tocantinense é uma iniciativa importante para oferecer serviços especializados às mulheres em situação de violência, incluindo acolhimento, orientação jurídica e psicológica. A implantação dessa unidade em Gurupi demonstra o compromisso do governo estadual em promover políticas públicas de gênero e proteger os direitos das mulheres.