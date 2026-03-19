Secretária de Saúde, Luana Nunes, assina ordem de serviço para reforma e ampliação da Unidade de Saúde do Jardim dos Buritis

Por Redação

Durante anos, moradores do setor Jardim dos Buritis conviveram com a expectativa de ter uma unidade de saúde estruturada para atender a comunidade. No entanto, a Unidade de Saúde Clara Mota, inaugurada em 2017, passou a apresentar problemas estruturais pouco tempo depois, o que impossibilitou o funcionamento do espaço e levou à transferência dos atendimentos para a Unidade de Saúde Pedroso.

Responsável por atender, em média, cerca de 4 mil pessoas, a unidade é referência para a população da região, o que reforça a importância da reestruturação do espaço. Agora, essa realidade começa a mudar. Na manhã desta quinta-feira, 19, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a assinatura da ordem de serviço para reforma e ampliação da Unidade de Saúde Clara Mota, com investimento de R$ 539.800,00. A obra será executada pela empresa OAS Empreiteira LTDA.

A intervenção contempla uma reestruturação completa da unidade, incluindo reforma da estrutura existente e ampliação do espaço físico, com melhorias em cobertura, pisos, revestimentos, instalações elétricas e hidráulicas, além de adequações de acessibilidade, sistema de combate a incêndio e urbanização do entorno.

O atendimentos aos moradores atendidos pela USF não foram interrompidos, a equipe da unidade segue atendendo provisoriamente na Unidade de Saúde Pedroso.

“Na gestão pública, nada é simples. Existe burocracia e responsabilidade com cada passo. Mas o nosso compromisso é enfrentar os problemas e entregar resultado. Hoje damos esse passo com segurança, com a licitação pronta, para garantir uma unidade adequada para a comunidade”, destacou a secretária municipal de Saúde, Luana Nunes.

Novo momento para a unidade

Durante a solenidade, a prefeita Josi Nunes reforçou o compromisso da gestão com a população e a melhoria da estrutura dos serviços de saúde no município.

“Isso representa o nosso compromisso com a população do Jardim dos Buritis. Sabemos das dificuldades enfrentadas e estamos trabalhando para devolver um espaço digno e de qualidade para o atendimento”, afirmou.

O gerente da unidade, Reginaldo Ottoni, ressaltou a importância da obra para os profissionais e para os usuários do sistema de saúde. “ Estamos felizes com esse passo, confiantes e agradecidos a gestão pelo empenho em fazer essa reforma e devolver o prédio e os atendimentos para mais perto da nossa população”.

A obra atende a uma demanda antiga da comunidade e marca um novo momento para a Unidade de Saúde Clara Mota, com a expectativa de oferecer um serviço mais estruturado, seguro e humanizado à população do Jardim dos Buritis.