Sindicato Rural anuncia show da dupla sertaneja Gino e Geno na Expo Gurupi

da redação

A Expo Gurupi chega a sua 50ª edição em 2025 e dentro da programação foi anunciado o show da dupla Gino & Geno no dia 31 de maio. A feira é organizada pelo Sindicato Rural de Gurupi. Segundo o presidente João Victor Stival, para este ano a novidade será que a programação terá entrada gratuita.

Estão previstos ainda eventos como a cavalgada, leilões, rodeio e vaquejada. A abertura do rodeio será no dia 29 de maio, com show de Natanzinho Lima.

Confira a programação da Expo Gurupi: