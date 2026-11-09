Vice-prefeito de Gurupi se manifesta sobre suspensão da Copa do Craque e diz que evento depende de exigências de segurança

da redação

O vice-prefeito de Gurupi, Adailton Fonseca, se manifestou sobre a suspensão da Copa do Craque, após a atuação do Ministério Público do Tocantins (MPTO), e afirmou que a realização de uma nova edição do evento já estava condicionada ao cumprimento de todas as exigências de segurança. Na redes sociais, ele destacou que, antes mesmo da manifestação do Ministério Público, os organizadores haviam sido comunicados de que a utilização da área dependeria da adoção das medidas necessárias para garantir a proteção do público. O terreno onde o evento foi realizado nos últimos anos pertence ao vice-prefeito.

“Antes mesmo da manifestação do Ministério Público, na condição de proprietários da área, já havíamos deixado claro aos organizadores que a nova edição do evento só seria realizada atendendo a todas as exigências de segurança. Não podemos concordar com a realização do evento sem que todas as medidas e condições sejam tomadas em conjunto com as autoridades, para que não tenhamos nenhum incidente com a população. Lembrando ainda que a área é cedida a título gratuito, tanto para a Copa do Craque como também para o Carnaval”, afirmou o vice-prefeito de Gurupi.