Homem é suspeito de provocar acidente de propósito e matar mulher e criança no Tocantins

da redação

Uma mulher de 28 anos e a filha dela, de apenas 7 anos, morreram após a motocicleta em que estavam ser atingida por uma caminhonete em Campos Lindos, no norte do Tocantins. O caso aconteceu no fim da tarde de sábado (7). As vítimas foram identificadas como Diana Vieira dos Santos e Laila Vieira dos Santos. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista da caminhonete é suspeito de ter provocado a colisão intencionalmente.

De acordo com as informações apuradas, as vítimas estavam na motocicleta junto com uma mulher de 38 anos, ex-companheira do suspeito e condutora do veículo. Ela também foi atingida e sofreu ferimentos graves, sendo encaminhada para atendimento hospitalar. Após o ocorrido, o homem fugiu e passou a ser procurado pelas autoridades.

A Polícia Civil investiga o caso, que pode estar relacionado a um episódio de violência contra a ex-companheira. A perícia e o Instituto Médico Legal foram acionados.