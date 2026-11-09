Idoso morre após colisão entre três veículos na BR-153, entre Gurupi e Cariri do Tocantins

da redação

Um grave acidente envolvendo três veículos terminou com a morte de um idoso na manhã desta segunda-feira (9), na BR-153, no trecho entre Gurupi e Cariri do Tocantins, região sul do estado. A batida ocorreu por volta das 7h, no km 687. Segundo informações preliminares, o motorista do carro de passeio teria tentado ultrapassar outro veículo, mas acabou atingindo de frente uma caminhonete Toyota Hilux.

O impacto provocou o capotamento da caminhonete, que saiu da pista. O condutor conseguiu deixar o veículo e tentou ajudar o motorista do automóvel, mas o idoso morreu ainda no local. Conforme a concessionária Ecovias Araguaia, a ocorrência deixou uma vítima fatal e duas pessoas ilesas.

A rodovia precisou ser bloqueada temporariamente nos dois sentidos para o atendimento e os trabalhos das equipes da concessionária, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Instituto Médico Legal (IML). Após a conclusão dos procedimentos, o tráfego foi totalmente liberado.

A identidade da vítima não foi divulgada e as causas do acidente serão apuradas.