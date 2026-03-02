IFTO Campus Gurupi abre 35 vagas para formar cuidadoras de idosos; demanda cresce com envelhecimento populacional no estado

IFTO Campus Gurupi oferece curso gratuito pelo Programa Mulheres Mil; população idosa cresceu 75% entre 2012 e 2021, sinalizando urgência de profissionais qualificados

Por Wesley Silas

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) – Campus Gurupi abre inscrições para 35 vagas no curso de Cuidadora de Idosos, oferecido pelo Programa Mulheres Mil. A iniciativa responde a uma realidade demográfica: o Tocantins registrou crescimento de 75% na população idosa entre 2012 e 2021, enquanto a expectativa de vida alcançou 74,6 anos, sinalizando a necessidade urgente de profissionais qualificados para assistência e cuidado.

Oportunidade de qualificação em contexto de envelhecimento

O envelhecimento populacional no Tocantins não é apenas uma tendência demográfica — é uma realidade que exige respostas práticas. Com a população idosa crescendo significativamente, a demanda por profissionais qualificados em cuidado e assistência se torna cada vez mais urgente. Neste contexto, o IFTO – Campus Gurupi oferece uma oportunidade de formação profissional voltada especificamente para mulheres que desejam atuar nesta área.

O curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Cuidadora de Idosos tem como objetivo qualificar mulheres para atuação profissional no segmento de cuidado, desenvolvendo competências técnicas e cidadãs com foco na inclusão social e na ampliação de oportunidades de emprego.

Inscrições e requisitos

As inscrições abrem até 19 de março por meio de formulário eletrônico. A seleção segue ordem de inscrição. Para se inscrever, a candidata deve atender aos seguintes requisitos:

Ter 16 anos completos

Possuir RG e CPF

Ter Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano)

(1º ao 5º ano) Comprovar residência em Gurupi – TO

Não estar matriculada em outro curso FIC no Sistec-MEC

O resultado final da seleção será divulgado em 20 de março. As aulas iniciam em 24 de março, com encontros às segundas e quartas-feiras, no período noturno, podendo ocorrer em outros dias conforme necessidade. Clique aqui e acesse o edital completo Clique aqui e faça sua inscrição

Contexto: envelhecimento acelerado no Tocantins

Os números revelam a urgência da qualificação profissional. De acordo com dados de 2022, a população idosa tocantinense é composta por:

60 a 69 anos : 101,5 mil pessoas

: 101,5 mil pessoas 70 a 79 anos : 55,6 mil pessoas

: 55,6 mil pessoas 80 anos ou mais : 22,2 mil pessoas

: 22,2 mil pessoas 90 a 99 anos : 4,2 mil pessoas

: 4,2 mil pessoas 100 anos ou mais : 316 pessoas

O crescimento de 75% na população idosa entre 2012 e 2021 contrasta com a redução do número de jovens no estado, evidenciando uma transformação demográfica que reposiciona as prioridades de políticas públicas e oportunidades de trabalho.

Programa Mulheres Mil: inclusão e autonomia

O Programa Mulheres Mil é uma política pública de formação profissional voltada a mulheres em situação de vulnerabilidade social, realizada em parceria com a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A iniciativa busca promover autonomia, inclusão social e econômica, além de ampliar oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Para a coordenadora pedagógica do programa no Campus Gurupi, professora Michele P. Vilas Novas, a qualificação profissional é estratégica. Segundo ela, o programa reafirma o compromisso institucional com a transformação social e o desenvolvimento local, ampliando oportunidades para mulheres que buscam autonomia econômica.