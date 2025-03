Importância da Evangelização de Jovens durante o Carnaval é destaque em Comag da IAD Madureira

Por Wesley Silas

O Congresso Geral de Jovens da Igreja Assembleia de Deus Madureira, em Gurupi, destaca-se com o tema “Jovens que Influenciam sua Geração” e encerra suas atividades nesta segunda-feira, 03 de março, na Catedral da IAD com apresentação da cantora Wellida.

O evento, que ocorre durante o período de carnaval, ressalta a importância de fortalecer a espiritualidade e o comprometimento dos jovens com valores cristãos. Entre os palestrantes, estão os pastores Wesley Carvalho, Cláudio Gama e Kellen Bianca, que abordam temas importantes para o envolvimento positivo dos jovens na sociedade.

A organização do congresso conta com a participação do pastor José Darcy Fonseca, líder do grupo de jovens Arautos de Cristo, da região de Gurupi. Este congresso proporciona uma oportunidade valiosa para a reflexão e o desenvolvimento pessoal dos jovens, promovendo uma alternativa enriquecedora durante esta época do ano.