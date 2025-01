Inauguração de obras e reformas executadas pela Prefeitura de Cariri do Tocantins marcam o encerramento da gestão municipal de Júnior Marajó

Por Redação

A Prefeitura de Cariri do Tocantins realizou na noite da terça-feira, 31/12, uma programação especial para comemorar juntamente com toda a população caririense, a inauguração de obras construídas na cidade e os serviços de reforma executados tanto no Hospital Municipal como na Praça Pedro Batista.

Entre as principais autoridades políticas que participaram das inaugurações estavam: o prefeito Júnior Marajó, a primeira-dama Dayane Rodrigues, o vice-prefeito Marcelinho, o vereador presidente da Câmara Legislativa Municipal, Elton Moreira, os vereadores Alfredo Bispo, Júnior Chaveiro, Ricardo Barata e Vanusa Luciano.

Inicialmente foi realizada a inauguração da Unidade Básica de Saúde Cosme Damião, localizada no Assentamento P.A. Coimbra para atendimento de pacientes que residem na Zona Rural, seguido da entrega do Hospital no centro da cidade, que foi totalmente reformado e ampliado com a proposta de garantir mais qualidade no atendimento aos pacientes do município.

Na ocasião foi inaugurada também a nova Feira Coberta, construída com investimento no valor de mais de 294 mil reais; e a programação finalizou com a apresentação da Praça Pedro Batista, localizada na Avenida Bernardo Sayão, que foi totalmente revitalizada com o objetivo de modernizar a estética do principal cartão postal da cidade.

Para o prefeito Júnior Marajó, a inauguração das obras e a conclusão das reformas é um presente de fim de ano para toda a população caririense, como forma de comemoração ao fechamento de um ciclo que durou oito anos de gestão municipal, enfatizando que outras obras ainda estão em andamento e que em breve serão concluídas.