Instituto Gratidão Tocantins comemora sucesso da 2º edição do Casamento Comunitário em Gurupi com vagas esgotadas

Por Redação

A 2º edição do Casamento Comunitário em Gurupi, sul do Tocantins, organizado pelo Instituto Gratidão Tocantins e pelo deputado estadual Gutierres Torquato, surpreendeu a todos com as 100 vagas disponíveis esgotadas já no primeiro dia de inscrição. A grande demanda ressaltou o desejo dos casais em oficializar suas uniões.

Desde o início das inscrições, marcado para a última quinta-feira (1), a cidade testemunhou uma cena marcante de expectativa e ansiedade, com casais formando filas nas primeiras horas da madrugada, determinados a garantir sua participação neste evento que oferece a oportunidade única de celebrar o amor sem preocupações financeiras.

A coordenadora do Instituto Gratidão Tocantins, Alline Moreira Borges Torquato, expressou sua surpresa diante da enorme repercussão do evento:

“Com o sucesso que foi a 1º edição, imaginávamos que a procura seria maior. Mas não imaginávamos que eles chegariam de madrugada para garantir a vaga, mesmo sabendo que as inscrições serão até o dia 29”.

O evento, que é uma iniciativa gratuita destinada a proporcionar às famílias de baixa renda a chance de oficializar suas uniões, recebeu ampla cobertura da imprensa local, com destaque para a matéria veiculada no portal G1 Tocantins. A disponibilização de 100 vagas para casais, um cadastro de reserva e o sucesso da 1º edição evidenciou a relevância e o impacto positivo do Casamento Comunitário na comunidade de Gurupi.

“As pessoas sonham em casar, mas, não podem arcar com os custos de uma cerimônia de casamento. Nós sabemos o quanto é importante realizar sonhos e, por isso, nós estamos trabalhando para organizar a 2º edição. Gurupi que já era a capital da amizade agora é também a capital do amor”, disse o deputado Gutierres Torquato entusiasmado com a demanda para o Casamento Comunitário.

Com a procura tão expressiva já nos primeiros momentos das inscrições, espera-se que a segunda edição do Casamento Comunitário em Gurupi seja marcada por momentos de emoção e celebração, reforçando o compromisso do Instituto Gratidão Tocantins e do deputado estadual Gutierres Torquato em promover a união e o amor na comunidade, sem barreiras financeiras.