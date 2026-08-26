Investigação apura possível vazamento de prova e outras falhas em concurso de Araguaína

da redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades no concurso público da Prefeitura de Araguaína, realizado no último domingo (23). Entre os principais pontos analisados está a suspeita de que um arquivo atribuído à prova do cargo de Analista Administrativo tenha circulado em grupos de WhatsApp antes da divulgação oficial pela banca organizadora. Segundo os documentos recebidos pela Promotoria, o material teria sido compartilhado por volta das 11h39. O MPTO, no entanto, ressalta que ainda não é possível confirmar se o arquivo é verdadeiro ou se houve, de fato, vazamento antecipado.

Além da suspeita envolvendo o caderno de questões, a apuração também reúne relatos de diferenças na fiscalização das salas, candidatos que teriam iniciado a prova em horários distintos e possíveis problemas relacionados ao cartão-resposta, acesso aos locais de aplicação e atuação de fiscais. O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), responsável pelo concurso, a Prefeitura de Araguaína e a OAB – Subseção de Araguaína foram acionados para apresentar documentos e esclarecimentos no prazo de dez dias. Depois dessa etapa, o Ministério Público deverá avaliar as respostas e decidir quais medidas serão adotadas, podendo inclusive recomendar providências ou ingressar com uma Ação Civil Pública.