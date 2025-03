Luzimangues terá CEP em todos os bairros do distrito permitindo identificação de endereços de forma mais ágil e eficiente

A previsão é que até o final deste semestre todas as ruas, avenidas e vielas terão um CEP específico;

por Redação

Porto Nacional será incluída nas cidades do estado que possuem Código de Endereçamento Postal (CEP) por logradouro. A Prefeitura e os Correios se reuniram na última quarta-feira, 5, para dar andamento ao projeto que trará benefícios de logística e infraestrutura para o município, incluindo o distrito de Luzimangues. Até o momento, apenas três cidades do Tocantins possuem CEP por logradouro: Palmas, Araguaína e Gurupi.

Atualmente, a cidade de Porto Nacional possui um único CEP para todas as vias (77500-000), gerando dificuldades na entrega de encomendas e na expansão dos serviços de distribuição domiciliar. Ao adotar a codificação, cada rua terá seu próprio CEP, agilizando as entregas e permitindo um processo mais eficiente de logística.

Para o secretário Municipal de Desenvolvimento Distrital de Luzimangues, Crispim Alves de Oliveira Júnior, essa iniciativa é um avanço fundamental para o desenvolvimento do distrito. “Essa medida trará mais agilidade e eficiência na entrega de correspondências e encomendas, além de facilitar o acesso a serviços públicos e privados. Com certeza vai melhorar a logística e impulsionar o crescimento da nossa região.”

O superintendente dos Correios no Tocantins, José Luiz Cunha Filho, destaca que será possível ainda a ampliação dos serviços dos Correios a partir dessa medida. “Após a realização de estudos técnicos, será possível, posteriormente, ampliar os serviços de distribuição postal em setores que ainda não são atendidos. No primeiro momento, faremos a liberação do CEP por logradouro, após esse processo daremos início ao trabalho de distritamento, trabalho técnico que permite essa ampliação”, esclareceu o superintendente dos Correios.

Essa mudança vai facilitar ainda as compras realizadas pela internet, pois os logradouros específicos serão reconhecidos facilmente, evitando a confusão gerada pelo uso de um único número para toda a cidade. O tema deve ter prosseguimento nos próximos meses já com a criação dos primeiros CEPs por logradouros ainda no primeiro semestre de 2025.