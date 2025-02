Mesmo com queda no preço da maioria dos alimentos, cesta básica registra inflação de 2,23% em janeiro em Palmas

Por Redação

Palmas registrou, em janeiro, um aumento de 2,23% no valor da cesta básica de alimentos, que atingiu R$ 705,04, segundo levantamento do Núcleo Aplicado de Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais (NAEPE). Essa é a primeira vez, desde abril de 2023, que o preço da cesta supera a barreira dos R$ 700. O aumento foi impulsionado, principalmente, pelo café, tomate, óleo de soja e carne.

De acordo com o diretor-geral do NAEPE, o economista Autenir Carvalho, alguns produtos tiveram variação expressiva. “Os maiores responsáveis pela elevação da cesta básica de alimentos na capital, foram o café, que subiu 18%, o tomate, com alta de 11,6%, além do óleo de soja e da carne, que também registraram aumentos significativos. Isso impacta diretamente o orçamento das famílias”, explica.

Reduções no preço de alguns itens

Apesar da alta geral, alguns produtos apresentaram redução nos preços, o que trouxe certo alívio para os consumidores. Entre os itens com queda estão a margarina, com menos 5,2%, o leite que caiu 5,9%, o feijão com 5,5%, e o arroz com queda de 5,4% no preço, além do açucar, da banana e da farinha de mandioca. “Essas reduções são importantes, pois demonstram que há um movimento de compensação dentro do mercado. Contudo, ainda é necessário monitorar os preços para entender a tendência nos próximos meses”, destaca Autenir Carvalho.

Impacto no poder de compra

Com o novo valor da cesta básica, o NAEPE estimou que um trabalhador que recebe um salário mínimo precisou dedicar 119 horas e 24 minutos de trabalho apenas para a aquisição dos alimentos essenciais no mês de janeiro. Além disso, o estudo apontou que o salário mínimo necessário para suprir as necessidades básicas deveria ser de R$ 5.923,05.