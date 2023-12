Mesmo com subsídio de R$ 120 mil, empresas demonstram desinteresse no transporte coletivo em Gurupi; abrindo porta para entrada de organização criminosa

Por Wesley Silas

Os passageiros que necessitam de transporte público em Gurupi convivem a mesma trama desde 2020. Depois de várias licitação para concessão pública do serviço de transporte coletivo no município e desistências das empresas classificadas, desta vez quando se pensou que o problema seria resolvido, depois de duas empresas desclassificada no último certame, a empresa Izabely Transportes, do Distrito Federal, chegou a ser classificada na terceira posição iria oferecer transporte coletivo de passageiros; porém no dia seguinte seus representantes foram alvo da Operação Old West, desencadeada pela 18ª DP (Brazlândia) e presos acusados de participar de uma esquema no Distrito Federal de lavagem de dinheiro com uso de 15 laranjas e testas de ferro; levando a Prefeitura de Gurupi, de imediato, a suspender a ordem de serviço.

Num primeiro momento, entrou em cena os destemperos de uma engrenagem de um final de ano pré-eleitoral, levando as narrativas para o campo político com discursos fundamentado no achismo, distantes das evidências.

Doutores das redes socais graduados na faculdade de interesses políticos pessoais, “fumaçaram” seus dedos nos teclados para criar algum elo envolvendo as denúncias da Izabely Transportes em Brasília (DF) com o município de Gurupi, propositalmente sem refletir, que o certame para contratar uma empresa de transporte coletivo de passageiros foi acompanhado pelo Tribunal de Contas do Tocantins (TCE) e seria, praticamente, impossível a administração prever as operações no DF de investigações que normalmente ficam sob sigilo, como apontou o jornal Metrópoles, ao citar o envolvimento de um analista do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) envolvido na organização criminosa que “consultava processos e repassava informações sigilosas, segundo as investigações” e mesmo tendo o pedido de prisão pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o Ministério Público se posicionou contrariamente ao pedido.

Enquanto o público acompanha a trama como se fosse uma novela na arena simbólica das redes sociais com ataques a valores e princípios às custas de minar e rotular adversários políticos, finalmente, desta vez, a Prefeitura de Gurupi agiu com celeridade e noticiou a suspensão da Ordem de Serviço referente ao contrato com a empresa Isabelly Transportes, assinado na última terça-feira, 19, por ter sido a vencedora da licitação para a prestação de serviço de transporte coletivo na cidade.

“A suspensão se dá devido os proprietários da empresa estarem envolvidos em investigação policial no Distrito Federal, deflagrada na quarta-feira, 20. A Ordem de Serviço permanecerá suspensa enquanto estiverem sendo realizados os estudos jurídicos que irão embasar a decisão definitiva sobre essa contratação”, informou a Prefeitura.