Morre aos 97 anos o pioneiro gurupiense Neuton Coutinho Barros, referência na formação da cidade

Faleceu aos 97 anos, em Gurupi, o pioneiro Neuton Coutinho Barros, um dos maranhenses que chegaram ao antigo norte de Goiás há mais de seis décadas e contribuíram para a formação econômica e social da região. Ele viveu 62 anos na cidade e deixa um legado reconhecido por várias gerações.

Por Wesley Silas

A história de Neuton Coutinho Barros se confunde com a própria trajetória de Gurupi. Nascido em Porto Franco (MA), ele chegou à região atraído, ao lado dos irmãos, pelas terras férteis e pela disponibilidade de pastagens e água na Ilha do Bananal, área que impulsionou a migração de centenas de famílias na época.

Filho e neto de produtores rurais, Neuton e o irmão Didácio dedicaram-se à criação de gado e ao comércio de bovinos, atividade que abastecia frigoríficos de Belém (PA) e Teresina (PI), fortalecendo o desenvolvimento econômico local num período em que Gurupi ainda estruturava sua base produtiva.

Casado há décadas com Maria Pinheiro Barros, 88 anos , Neuton construiu no município sua família e sua história. Ele deixa oito filhos : as professoras Maria Marinalva Pinheiro Barros e Maria de Jesus ; o empresário Neuton Barros ; o ex-vereador Jonas Barros ; além de Raimundo Nascimento Pinheiro Barros , Iara Pinheiro Barros , Ronan Pinheiro Barros e Marilene Pinheiro Barros . A família soma ainda 21 netos e 3 bisnetos .

O corpo do pioneiro será velado no Cerimonial Santo Antônio, em Gurupi. A família ainda não informou o horário do sepultamento.

Nota de pesar

O senador e vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes, manifestou solidariedade aos familiares.

“Faleceu hoje o senhor Neuton Coutinho Barros, pioneiro e pai do meu amigo, o ex-vereador Jonas Barros. Neste momento de dor, expresso meus sentimentos e minha solidariedade à família e aos amigos”, declarou.