Motorista de veículo oficial do INCRA é filmado subtraindo abacaxi no centro de Araguaína

Ao Portal Atitude, um servidor do INCRA, o motorista, identificado como Marai, já possui histórico duvidoso. Ainda conforme esse servidor, durante uma festa de confraternização entre funcionários, Marai teria furtado a carteira de outro motorista. “Ele é irmão do ex-superintendente Ruberval Gomes, condenado por improbidade administrativa na Operação Rota 26 por desvio de recursos de obras de infraestrutura”, afirmou o informante.

Por Wesley Silas, com informações do Portal AF Notícias

Um servidor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) foi filmado subtraindo um abacaxi de um vendedor ambulante no centro de Araguaína (TO) na tarde desta quinta-feira (13/11). As imagens, divulgadas em redes sociais e por câmeras de segurança de estabelecimentos da região publicado no Portal AF Notícias, mostram a ação em plena luz do dia na esquina da Rua 7 de Setembro com a Rua das Mangueiras.

De acordo com o registro, o veículo oficial do INCRA, identificado pelo logotipo do órgão, parou alguns metros à frente. O motorista desceu, aproximou-se do local onde o produtor rural expunha as frutas, pegou um abacaxi e voltou rapidamente para a caminhonete, onde o guardou. Em seguida, o veículo deixou o local. Um transeunte que percebeu o ocorrido tentou deter o servidor, sem sucesso.

A divulgação do vídeo gerou críticas pela contradição entre a conduta do servidor e a missão institucional do INCRA, que inclui atendimento a pequenos produtores rurais e ações de reforma agrária. Especialistas consultados por este portal lembram que, mesmo quando o prejuízo econômico é de pequeno valor, incidentes desse tipo têm impacto simbólico significativo sobre a confiança da população nas instituições públicas.

Até o momento, o INCRA não emitiu nota oficial sobre o caso nem informou se o servidor será identificado e submetido a procedimento administrativo. A conduta registrada nas imagens pode configurar infração disciplinar. O Portal Atitude seguirá acompanhando o desdobramento da ocorrência e divulgará atualizações caso o órgão se manifeste.