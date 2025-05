MPTO denuncia homem por tentativa de homicídio contra idoso após uma simples pergunta sobre queda de bicicleta

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) ofereceu, nessa terça-feira, 20, denúncia criminal contra Carlos Eduardo Rodrigues do Nascimento, de 20 anos, pela prática de tentativa de homicídio triplamente qualificada contra o idoso João Muniz. O crime ocorreu na tarde do último dia 3, na cidade de Gurupi, e teria sido motivado por um desentendimento fútil.

Por Redação

De acordo com a denúncia, o acusado agiu com a intenção de matar, utilizando meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, que permanece internada em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Referência da cidade.

A agressão aconteceu na Rua 7, em frente ao viveiro municipal do Setor Pedroso, quando a vítima perguntou a Carlos Eduardo e a uma moça que o acompanhava se estavam bem, depois de vê-los cair de uma bicicleta. Irritado, o homem teria atravessado a rua, desferido um chute que derrubou o idoso da bicicleta, seguido de um soco no rosto e um pisão violento na cabeça da vítima, que já se encontrava caída. As imagens do ataque foram registradas por câmeras de segurança e integram os autos da investigação.

A denúncia, assinada pelo promotor de Justiça Rafael Pinto Alamy, destaca que o crime só não foi consumado devido ao socorro rápido prestado à vítima, que foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e transferida posteriormente em estado grave.

Carlos Eduardo foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de agravante por se tratar de pessoa idosa (art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c §4º e art. 14, II, do Código Penal). O MPTO também requereu a fixação de valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima.

O caso tramita na Vara de Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de Gurupi.