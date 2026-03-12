MPTO investiga série de denúncias de irregularidades contra o prefeito de São Valério, Wada Franciel

Promotoria de Justiça de Peixe abre diligências para apurar supostos desvios, enriquecimento ilícito e compras sem licitação; gestor tem 10 dias para apresentar defesa.

Por Wesley Silas

GURUPI – O Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), por meio da Promotoria de Justiça de Peixe, instaurou um procedimento para investigar 17 denúncias de irregularidades administrativas, financeiras e patrimoniais na gestão do prefeito de São Valério, Wada Franciel Ferreira Trindade.

O Promotor de Justiça Mateus Ribeiro dos Reis expediu o Ofício nº 40/2026, solicitando informações detalhadas e documentos que comprovem a legalidade de atos da gestão. O documento é desdobramento de uma Notícia de Fato (nº 2026.0003388) originada no Ministério Público Federal e declinada para a esfera estadual.

As principais suspeitas

A denúncia, embora anônima, apresenta relatos detalhados sobre condutas que, se confirmadas, podem configurar atos de improbidade administrativa. Entre os pontos destacados pelo Ministério Público estão:

Enriquecimento Incompatível: A investigação apura como o gestor, com pouco mais de um ano de mandato, teria adquirido um patrimônio estimado em milhões de reais, incluindo uma fazenda de R$ 2,4 milhões, veículos de luxo (caminhonetes Hillux e RAM) e imóveis em Gurupi e São Valério.

Descontos em Folha: Servidores municipais, especialmente os de serviços gerais, teriam sofrido descontos “anormais” em seus contracheques, variando entre R$ 200,00 e R$ 500,00, sem qualquer amparo legal ou contratual.

Leilão de Veículos: O MP questiona o destino de aproximadamente R$ 800 mil arrecadados em um leilão de frota municipal. Segundo a denúncia, não houve prestação de contas sobre a aplicação desse recurso.

Conflito de Interesse e Compras Sem Licitação: Há suspeitas de uma “venda simulada” de um supermercado pertencente à cunhada do prefeito para uma funcionária, com o objetivo de mascarar compras públicas realizadas sem o devido processo licitatório.

Oportunidade de Defesa

No ofício, o promotor Mateus Ribeiro dos Reis ressalta que, antes de qualquer decisão sobre a instauração de um Inquérito Civil Público ou ação judicial, o Ministério Público optou por garantir o princípio do contraditório.

“Esta Promotoria opta por conceder ao gestor a oportunidade de prestar os esclarecimentos e fornecer os documentos pertinentes, em observância aos princípios da ampla defesa e da boa administração pública”, destaca o texto do ofício.

O prefeito Wada Franciel tem o prazo improrrogável de 10 dias úteis para responder individualmente a cada uma das ocorrências narradas.

O Portal Atitude reitera seu compromisso com o jornalismo ético e plural, mantendo este espaço rigorosamente aberto para que o gestor ou seus representantes legais exerçam o direito ao contraditório e apresentem os esclarecimentos necessários à população de São Valério e de todo o Tocantins.