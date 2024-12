Natal da Esperança: A magia do Natal ilumina Gurupi e impulsiona a economia local

Por: Redação

A Prefeitura de Gurupi inaugura, nesta sexta-feira, 6 de dezembro, o “Natal da Esperança”. O evento, a partir das 19h na Praça do Centro Cultural Mauro Cunha, marca o início oficial das celebrações natalinas na cidade. A abertura contará com a chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes, simbolizando o início de um período de festividades e integração comunitária.

A programação cultural inclui apresentações de corais e cantatas nos dias 6, 7, 13, e 14 de dezembro. As luzes natalinas serão um espetáculo à parte, decorando e iluminando pontos estratégicos da cidade, como as praças das Igrejas Santo Antônio e Abadia, Praça da Bíblia, Parque Mutuca, além das Avenidas Goiás, Sergipe, S-15 e Rua 13.

Segundo Liliane Pagliarini, Secretária de Cultura e Turismo, a preparação cuidadosa visa proporcionar uma experiência encantadora para a comunidade. “Estamos empenhados em oferecer atrações que reforcem o espírito natalino e proporcionem momentos memoráveis para todos”, afirmou Pagliarini.

A prefeita Josi Nunes ressalta a relevância deste período como um catalisador de união e alegria. “O Natal simboliza renovação e amor. Nossa administração tem se esforçado para tornar Gurupi um local acolhedor e inspirador durante este tempo. Convido a todos a participarem e explorarem nossos espaços decorados. É um convite para criar memórias especiais com amigos e família”, destacou a prefeita.

Além de fomentar o espírito festivo, o “Natal da Esperança” também tem reflexos positivos na economia local. O aumento no fluxo de visitantes e a promoção de eventos culturais geram oportunidades para o comércio e o turismo, beneficiando comerciantes locais e estimulando o desenvolvimento econômico durante esse período especial.

* Fonte: Heliana Oliveira – Secom: Prefeitura de Gurupi.