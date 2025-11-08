No sudeste do Tocantins, operação fecha fábrica clandestina de cachaça e apreende bebidas alcoólicas sem registro

da redação

Uma fábrica clandestina de cachaça foi fechada e dezenas de litros de bebidas alcoólicas sem registro foram apreendidos durante a Operação CX, em Combinado, região sudeste do Tocantins. A ação tem o objetivo de identificar e combater a produção, distribuição e comercialização de bebidas irregulares.

A operação é realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e contou com o apoio da Polícia Civil. Policiais civis da 107ª Delegacia de Polícia Civil de Combinado foram até estabelecimentos comerciais da cidade na manhã desta sexta-feira (7).

De acordo com a delegada Vanusa Regina de Carvalho, foram encontradas dezenas de litros de cachaça, uísque e outros tipos de bebidas destiladas. O material estava em duas fábricas e três distribuidoras da cidade.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os donos dos estabelecimentos alvos da operação cooperaram com as ações da Polícia Civil e se mostraram interessados em regularizar a situação das empresas, já que estavam atuando sem a documentação necessária.

“Trata-se de uma ação que, além de fiscalização das condições de funcionamento dos estabelecimentos, também visa atestar que os produtos produzidos aqui em Combinado, atendem aos requisitos de segurança, estipulados pelos órgãos de inspeção federal. Eles precisam estar aptos ao consumo humano, e não apresentar qualquer tipo de risco à saúde da população”, comentou a delegada sobre o resultado da operação.