No Tocantins, compra de fazenda por Alexandre Pires vira alvo de disputa milionária na Justiça

da redação

Alexandre Pires foi citado em uma ação judicial que discute a venda do Lote 8 da Fazenda Buriti, em Dianópolis, no sudeste do Tocantins. A propriedade rural foi negociada por R$ 25 milhões com o cantor, mas um dos envolvidos afirma ter sido excluído da transação e diz não ter recebido a parte que lhe caberia no negócio.

Segundo o processo, Renato Junio Pinto Guimarães sustenta que mantinha uma sociedade de fato rural com Gabriel Alves de Freitas e Matheus Alves de Freitas. Ele alega que ficou fora da negociação da fazenda e, por isso, acionou a Justiça para resguardar seus direitos patrimoniais relacionados à venda da propriedade.

A ação tramita na Vara Cível de Dianópolis, no Tribunal de Justiça do Tocantins. Em decisão de 22 de junho, o juiz Rodrigo da Silva Perez Araujo acolheu o pedido para que Alexandre Pires fosse citado no processo, por entender que todos os envolvidos na negociação deveriam participar da ação.

A defesa de Renato Junio afirma que o objetivo do processo é proteger os direitos patrimoniais do cliente. Os advogados também destacam que reconhecem a importância dos investimentos realizados no Tocantins e do fortalecimento do agronegócio no estado, mas defendem que negociações de alto valor sejam conduzidas com acompanhamento jurídico adequado. Até a última atualização do caso, o g1 informou que tentava contato com as defesas de Gabriel Alves de Freitas e Matheus Alves de Freitas.