Nota de Pesar: Prefeitura de Cariri do Tocantins decreta luto oficial de três dias pela morte do ex-prefeito José Gomes, conhecido como Zé da Máquina

Por Wesley Silas

A Prefeitura de Cariri do Tocantins decretou luto oficial de três dias, nesta quinta-feira, 12 de março, em razão do falecimento do ex-prefeito e ex-vereador José Gomes, conhecido pela comunidade como “Zé da Máquina”. O deputado Eduardo Fortes também lamentou a morte do ex-prefeito em nota de Pesar

Natural de Marumbi (PR), José Gomes chegou ao Tocantins em 1985. Inicialmente, estabeleceu-se na zona rural, dedicando-se às atividades do campo. Em 1991, mudou-se para a área urbana de Cariri, onde instalou uma máquina de arroz na Avenida Castelo Branco, no centro da cidade, negócio que lhe rendeu o apelido pelo qual se tornou conhecido.

Ao longo da vida, atuou na produção de arroz, no cultivo de melancia e na produção de carvão, mantendo vínculo constante com o trabalho rural.

Incentivado pela comunidade, ingressou na vida pública e foi eleito vereador por quatro mandatos consecutivos, exercendo cargos nas legislaturas de 1997 a 2000, 2001 a 2004, 2005 a 2008 e 2009 a 2012. Nesse período, também presidiu a Câmara Municipal, conduzindo os trabalhos do Legislativo local.

Em 2012, foi eleito prefeito de Cariri do Tocantins, posição em que continuou a atuar em favor do desenvolvimento do município.

Casado com Leonice Bengozi (in memoriam), José Gomes deixa cinco filhos, onze netos, sete bisnetos, além de amigos e admiradores em todo o município.

Ao decretar o luto oficial, a gestão municipal destaca a trajetória de trabalho, simplicidade e compromisso de José Gomes com a comunidade de Cariri do Tocantins e reconhece os serviços prestados ao município.

A Prefeitura Municipal manifesta solidariedade aos familiares, amigos e à população caririense, desejando conforto a todos neste momento de despedida.