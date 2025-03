Nova Mesa Diretora do Conselho Municipal da Juventude de Gurupi é Eleita para o Biênio 2025/2026

Por Redação

A eleição para a Mesa Diretora do Conselho Municipal da Juventude de Gurupi para o biênio 2025/2026 foi concluída com a vitória, por unanimidade, da chapa liderada pelo engenheiro civil Alex Magalhães. Além de assumir a presidência do Conselho, Alex também representará a Secretaria de Cultura e Turismo.

O Conselho Municipal da Juventude de Gurupi, instituído pelo Decreto Municipal nº 392, de 18 de fevereiro de 2021, é um órgão colegiado que permite a participação direta da comunidade na formulação e no acompanhamento das políticas públicas voltadas à juventude. Sua finalidade é estudar, analisar, elaborar, discutir, aprovar e propor iniciativas que assegurem a integração e a participação dos jovens no contexto social, econômico, político e cultural do município.

De acordo com o novo presidente, o sentimento é de gratidão pela oportunidade de contribuir com Gurupi por meio de muito trabalho. Ele destaca que os novos conselheiros já possuem projetos estruturados para serem implementados ainda este ano, incluindo a isenção de taxas para a emissão da carteira estudantil e a elaboração de propostas para a expansão do espaço 40.

A nova Mesa Diretora também é composta por Victor Moreira, jovem empresário e estudante de Agronomia, que assume a vice-presidência, e Valdineide Antunes, advogada e servidora pública, que ocupará o cargo de secretária-geral.

“Vamos fortalecer cada vez mais todas as frentes em prol da juventude, lutar por melhores condições e estimular o potencial dos jovens, garantindo a defesa de seus direitos e buscando vê-los ocupando posições de destaque em todas as áreas em que atuam”, ressaltou Alex Magalhães.