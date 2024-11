Nova Veneza, se torna o refúgio da cultura Italiana no Centro-Oeste brasileiro

Por Redação

Há mais de um século, a cidade de Nova Veneza, na Região Metropolitana de Goiânia, preserva com dedicação a rica influência italiana em Goiás. Conhecida como a maior representante da imigração italiana no Centro-Oeste, a cidade atrai turistas em número doze vezes superior ao de sua população local.

O Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro Oswaldo Stival e Edith destaca-se entre suas atrações, ocupando um edifício inspirado no famoso Palácio Ducal de Veneza. Esta construção incorpora a arquitetura gótica em seus vitrais e ornamentos detalhados, além de uma fachada que recorda as casas ao longo dos canais venezianos. Conforme explica Alessandro Stival, médico idealizador do local, uma impressionante estrutura de vidro em forma de quilha, simboliza as embarcações que trouxeram os italianos à região.

Além desse marco arquitetônico, Nova Veneza celebra anualmente uma festa cultural que atrai cerca de 120 mil visitantes. Os esforços contínuos das famílias italianas que se estabeleceram na cidade há mais de 112 anos mantêm vivas as tradições culinárias e culturais de sua terra de origem, oferecendo experiências autênticas que vão do cultivo de uvas ao preparo do café.

Este compromisso com a preservação cultural faz de Nova Veneza um destino singular no Brasil, onde as tradições italianas são celebradas e compartilhadas com orgulho.