Novo debate sobre melhorias na travessia da BR-153 reúne autoridades e empresários em Gurupi

Por Redação

Por iniciativa do deputado Gutierres Torquato (PDT), os acessos das vias marginais e expressas da BR-153, que conecta as partes leste e oeste da cidade, foram novamente discutidos na tarde desta terça-feira, 15, em um hotel local. A reunião contou com a presença de empresários, representados pelos presidentes da ACIG e CDL, além de políticos e representantes da Ecovias Araguaia e da Prefeitura de Gurupi.

Entre as propostas está a implementação de novas rampas de acesso às pistas laterais, visando melhorar a conexão para a comunidade que trafega diariamente nos sentidos Leste/Oeste e Oeste/Leste.

O principal foco das discussões foi encontrar uma solução para o trevo da Rua 20.

Durante o encontro, que também contou com a participação do deputado federal Alexandre Guimarães, do diretor superintendente da Ecorodovias, Sidney Vilar Rodrigues, e do gerente de engenharia da Ecovias Araguaia, Ricardo Bezerra, o engenheiro Mazaro propôs dois retornos nas Ruas 20 e 07. A sugestão de retorno na Rua 20 foi bem recebida pelos representantes da Ecovias Araguaia.

Atendendo às sugestões do deputado federal Alexandre Guimarães e do deputado estadual Gutierres Torquato, foi acordada a formação de uma comissão para elaborar uma nova proposta a ser encaminhada à ANTT e à Ecovias, conforme relatado no Instagram do Portal Atitude.