Oportunidade de empregos no Setor de obras em Gurupi – TO com salários entre R$ 3,5 a R$ 4 mil

Por Redação

A SANEENG Serviços de Saneamento e Engenharia, localizada em Gurupi – TO, anuncia oportunidades de emprego para a função de Encarregado de Obras, com uma remuneração entre R$ 3.500,00 e R$ 4.000,00, além de vale-transporte. A contratação é imediata e pelo regime CLT, de tempo integral.

Requisitos e Responsabilidades:

O candidato deve possuir Ensino Médio completo e experiência na supervisão de equipes em obras civis, tanto próprias quanto terceirizadas. É necessário elaborar documentos técnicos como laudos e relatórios; controlar e solicitar recursos como equipamentos e materiais; e assegurar a qualidade e segurança no local de trabalho, respeitando as normas NR e de segurança dos contratantes. O profissional será responsável por administrar o cronograma das obras e precisa ter conhecimento em áreas civis, elétricas e hidráulicas, além da leitura e interpretação de projetos.

Diferenciais e Perfil:

Experiência em projetos impressos e digitais (preferencialmente com AutoCad), em obras de impermeabilização e saneamento são diferenciais importantes. Exige-se Excel intermediário e carteira de habilitação categoria B (categoria C ou superior será um diferencial). O profissional deve ser proativo, dinâmico e eficiente, com facilidade para trabalhar em equipe e se relacionar bem com clientes e fornecedores.

Contato para Candidatura:

Os interessados devem enviar o currículo para [email protected] ou entrar em contato pelos números 63 99953 5522 (com Alexsandro) ou 98402 6322 (com Neto).

Desafio Adicional:

O candidato deverá detalhar suas experiências em obras de impermeabilização ou saneamento ao se candidatar.