Palmas se torna destino de profissionais de outros estados em busca de especialização

Por Redação

Programas de residência são oferecidos pela Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas

A Prefeitura Municipal de Palmas, por meio da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), recebe 49 profissionais de outros estados que se inscreveram para residência em saúde em Palmas. Os profissionais foram selecionados por meio do Exame Nacional de Residência (Enare) para os programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade (PRMSFC) e de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva (PRMSC).

Ao todo, foram oferecidas 67 vagas, sendo 43 vagas para o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade e 24 vagas para o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva. Destas, 73,1% foram preenchidas por profissionais de 17 estados diferentes.

Egressos da Universidade Federal do Maranhão, os residentes Mariana Rodrigues dos Santos e Daniel Martins Lima descrevem como tem sido a experiência de mudança para Palmas após a aprovação no processo seletivo. “É um grande desafio para nós, mas também um momento de muitas descobertas. Percebemos que há um universo além do que vivemos na graduação, além do que conhecemos na nossa cidade e no nosso estado”, destaca Mariana.

“Tem sido uma experiência inovadora e desafiadora. Deixamos nossas famílias no Maranhão, saímos da nossa zona de conforto e viemos para um lugar totalmente novo. No início, tínhamos muitas dúvidas, mas fomos acolhidos pela comunidade e pelas pessoas daqui, que nos ajudaram nesse processo. Isso tem tornado essa experiência ainda mais significativa”, ressalta Daniel.

Processo Seletivo

O Enare é um processo seletivo integrado de residência médica, uniprofissional e multiprofissional que acontece uma vez por ano, estabelecendo sua primeira parceria com a Fesp no ano de 2025.

Áreas de Formação

Enfermagem

Farmácia

Fisioterapia

Nutrição

Odontologia

Psicologia

Serviço Social

Ciências Biológicas

Medicina Veterinária

Quantidade de profissionais por estado

AL – 01

AM – 01

BA – 04

DF – 03

GO – 02

MA – 15

MG – 02

MT – 02

PA – 04

PB – 02

PE – 01

PI – 04

RJ – 03

RN – 01

RS – 02

SE – 01

SP – 01

TO – 15