Parceria: Instituto Gratidão Tocantins e Unirg/ReUNIRG promovem Feijoada Solidária com distribuição de 3 toneladas de alimentos

Por Redação

No próximo sábado, dia 24 de fevereiro, o Instituto Gratidão Tocantins, em colaboração com a Universidade de Gurupi (Unirg) e a ReUNIRG (Universidade e Comunidade Unidas), estará realizando uma Feijoada Solidária. O evento tem como objetivo principal a distribuição de 300 cestas básicas, além de brinquedos para as crianças.

A diretora do Instituto Gratidão, Alline Moreira, expressou a importância desse evento solidário, afirmando: “O objetivo do Instituto é esse, ajudar quem precisa. O nosso slogan já diz ‘retribuindo e cuidando da sociedade’, e são eventos como este, com grandes parcerias como a Unirg, que nos levam a realizar nossos objetivos. Além de todos os trabalhos sociais que nós já fazemos, que ajudam a comunidade de forma efetiva, com uma mudança de vida”.

Na tarde desta segunda-feira, 19, reuniram-se com a diretora Alline, na sede do Instituto Gratidão Tocantins, o presidente da Unirg, Thiago Miranda e Miréia Aparecida Pereira, Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assistência Estudantil para alinhar os últimos detalhes do evento. A colaboração entre estas instituições representa um passo significativo na promoção do bem-estar social e na construção de uma comunidade mais unida e solidária.

O presidente da Unirg, Thiago Miranda, expressou sua alegria em contar com parceiros que permitem à Unirg, através do ReUNIRG, cumprir sua função social. Ele ressaltou a importância de iniciativas conjuntas que visam o benefício da comunidade, destacando o impacto positivo que eventos como a Feijoada Solidária têm na vida das pessoas.

A Feijoada Solidária ocorrerá na Praça Central Avenida Araguaia, no setor Campo Belo, e todos estão convidado a participar. A iniciativa visa não apenas fornecer alimentos e brinquedos, mas também transmitir a mensagem de esperança e empatia em tempos desafiadores.