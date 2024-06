Pavimentações conectarão Avenida Goiás, via Jardim Boulevard à BR-153 e os setores Daniela e Waldir Lins

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi deu início a mais uma obra de pavimentação asfáltica, desta vez, na Rua Oeste, no trecho que liga os setores Residencial Daniela e Waldir Lins. Outras frentes de serviço continuam intensificando as obras de recapeamento com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e Micro revestimento nos bairros.

A pavimentação da Rua Oeste faz parte dos recursos destinados pela senadora Professora Dorinha Seabra no valor de R$ 8,3 milhões. Nesta segunda-feira, 17, a empresa responsável pela execução da obra iniciou o rebaixamento da via para construção de pavimento.

O recurso destinado pela parlamentar vai contemplar ainda a pavimentação asfáltica de outras vias do Residencial Daniela e no setor Jardim das Bandeiras, além da via que liga o Posto Décio na BR-153 à Avenida Goiás no setor Jardim Boulevard.

Recapeamento avançando

Simultaneamente, as máquinas seguem ampliando o número de vias contempladas com recapeamento asfáltico. Nesta segunda-feira, 17, uma frente de serviço está concentrada na aplicação do CBUQ na Rua 110 do Jardim dos Buritis, via de maior fluxo do bairro, que o conecta a outros setores da região. Outra frente inicia ainda nesta segunda-feira o recapeamento asfáltico com Micro revestimento nas Ruas A, B, C, D, E, F, G, H, I e J do setor Vila Independência.

Na última semana, mesmo com feriado, os trabalhos não foram interrompidos. Foi aplicado CBUQ nas Ruas 36, 53 e Perimetral Sul, que abrangem os setores Jardim Tropical, Pedroso, Jardim dos Buritis e que dá acesso ao setor Águas Claras. Também foi aplicado micro revestimento na Avenida das Acácias e na Alameda Norte do bairro Parque das Acácias.

A prefeita Josi Nunes está entusiasmada com os avanços das obras do programa de recuperação asfáltica de Gurupi, promovido pela gestão.

“Estou muito feliz porque a cada semana estamos avançando e ampliando gradativamente o número de ruas e avenidas contempladas com recapeamento asfáltico de qualidade. Agora, também iniciamos obras de pavimentação de um trecho que não tem asfalto, que é na Rua Oeste, que será muito importante para o fluxo de trânsito naquela região dos setores Daniela e Waldir Lins. É muito prazeroso ver nossas vias de Gurupi sendo transformadas”, comentou.

Investimentos

A Prefeitura de Gurupi está investindo R$ 108 milhões no maior programa de recuperação asfáltica já realizado na cidade. Os recursos são frutos de emenda de bancada; emendas parlamentares da senadora Professora Dorinha, do deputado federal Carlos Gaguim e do ex-deputado federal Osires Damaso; além de financiamento do Município junto ao Banco do Brasil. Ao todo serão 300 km de vias recuperadas com material de qualidade.