Família de jovem peixense que faleceu após acidente no sul do Brasil autoriza doação de órgãos

da redação

A família de Eliezio Cavalcante, jovem de 26 anos, natural de Peixe-TO, compartilhou um vídeo emocionante registrando o momento da doação de seus órgãos. O procedimento foi realizado no estado do Paraná, atendendo ao desejo manifestado por Eliezio em vida.

A decisão da família permite que outras pessoas tenham uma nova chance de vida, transformando a dor da perda em esperança para aqueles que aguardam por transplantes.

O corpo de Eliezio foi velado em Peixe-TO nesta sexta-feira, onde amigos, familiares e a comunidade local prestaram suas últimas homenagens.

Eliezio faleceu após um acidente de trabalho no Rio Grande do Sul, onde residia. Segundo relatos da família, ele foi atingido por um ferro que caiu do teto, sofrendo um grave ferimento no pescoço. Apesar do funcionamento de seus demais órgãos, a morte encefálica foi confirmada pelos médicos.

O jovem deixa um filho de 5 anos e sua história tem sensibilizado a população de Peixe e região. Seu gesto final, a doação de órgãos, reforça seu legado de generosidade e empatia, impactando positivamente a vida de muitas pessoas.

Com informações do Peixe News