Prefeita Josi Nunes Ordem de Serviço para construção da nova sede do SAMU e destaca crescimento das obras em todas as regiões da cidade durante programação do aniversário de Gurupi

Na noite desta sexta-feira, 15, a prefeita Josi Nunes detalhou em seu discurso no palco do Centro Cultural Mauro Cunha durante a final do 14º Fesc, em comemoração ao aniversário de 66 anos de Gurupi, as obras concluídas e em execução por toda a cidade. Realizadas pela Prefeitura, por meio de várias parcerias, as obras abrangem diversas melhorias como pavimentação e recapeamento asfáltico, drenagem, mobilidade urbana, iluminação, praças, novas vias, entre outros avanços na infraestrutura local.

Ao citar todas as obras durante seu discurso, a prefeita Josi Nunes expressou satisfação ao ver Gurupi crescer a cada dia e enfatizou que sua gestão tem promovido obras estruturantes que são fundamentais para o desenvolvimento da cidade.

“Estou muito feliz por ver Gurupi crescendo, evoluindo. Nossa gestão tem se dedicado a resolver problemas crônicos que há décadas afligiam a cidade, como a pavimentação asfáltica sem manutenção adequada, a iluminação defasada e a falta de drenagem. Além das obras de pavimentação e recapeamento, estamos fazendo novas praças e avançando na construção de novas vias, melhorando a mobilidade urbana, o que tem transformado a realidade da infraestrutura de Gurupi”, afirmou.

A Prefeita também destacou a importância das parcerias para o sucesso das obras. “Sabemos que, sem as parcerias, seria muito difícil realizar tantas melhorias sozinhos. Temos o apoio da bancada federal, dos governos estadual e federal, e desde o primeiro dia do meu mandato, tenho ido a Brasília, levando projetos e buscando recursos para nossa cidade”, afirmou Josi Nunes.

Recapeamento asfáltico

A recuperação da malha viária era uma das demandas prioritárias na área da infraestrutura em Gurupi e a prefeita Josi Nunes implantou o maior programa de recuperação asfáltica com material de qualidade já realizado na história da cidade. Estão sendo investidos mais de R$ 100 milhões para recuperar mais de 300 km de via com Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) e com Micro revestimento, beneficiando cerca de 60 bairros da cidade.

As obras já foram concluídas nos bairros Vila Independência, ⁠João Lisboa, ⁠Campo Bello, ⁠Parque das Acácias, ⁠Sol Nascente, ⁠Cajueiro, ⁠Vila Nova, ⁠Aeroporto, ⁠Nova Fronteira, ⁠Av. Sergipe, ⁠Av. S-15 e ⁠Av. Beira Rio. Atualmente, estão em execução nos setores Vila São José, ⁠Industrial, ⁠Jardim das Bandeiras, ⁠Residencial Daniela, ⁠2° Etapa da via da Integração e vias do ⁠Centro. Também já estão sendo executadas as obras de sinalização horizontal nas vias já pavimentadas com o novo material.

Dos 903.800m² contratados para recapeamento em CBUQ, já foram executados 66% das obras. Enquanto para recapeamento em Micro foram contratados 1.335.000m², na qual já foi executado 46% das obras.

Pavimentação asfáltica com recurso próprio

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, também realizou intervenções diretas com recurso próprio em obras de pavimentação asfáltica em trechos de vias que há décadas aguardavam pelo benefício. No setor Nova Fronteira foram pavimentadas a Rua 32, Rua VP-4C, Rua VP-05, Rua 72-B, e o trecho final da Avenida C. No setor Bela Vista, as Avenidas Canaã e Monte Sinai. No Jardim Tropical, a Rua T. No Jardim dos Buritis, a Rua 318. No bairro Novo Horizonte, foi pavimentada o trecho final da Avenida Beira Rio que dá acesso ao Parque Mutuca. No Setor Leste, as Ruas L2 e L3. E no setor Cajueiro, o final da Rua Nelson Luiz.

Novas obras de pavimentação em andamento

Bairros que há mais de 30 anos aguardavam a pavimentação asfáltica estão contemplando o sonho se tornar realidade. É o caso do setor Jardim das Bandeiras, que está atualmente com 40% das obras em andamento e o Residencial Daniela, que já está com 70% das obras executadas. O setor Waldir Lins também teve recentemente 100% das obras executadas.

Iluminação de LED ampliada

Outro avanço significativo em Gurupi tem sido a extensão da iluminação de LED em toda a cidade, com a implantação do sistema e a substituição das lâmpadas de vapor de sódio, beneficiando inclusive regiões mais afastadas como o setor Cidade Industrial e o povoado Trevo da Praia, refletindo diretamente na segurança e qualidade de vida local.

As obras de implantação da iluminação abrangem a Avenida C no setor Nova Fronteira, a Avenida Honorinha Furtado e a Avenida Lenival Correia no setor Alto da Boa Vista e a Marginal Leste da BR-153, no trecho que liga a Rua 20 até o acesso ao bairro Madrid.

O mais recente bairro beneficiado com LED é o setor Jardim Tocantins, que foi contemplado com a nova iluminação de LED nas Avenidas 1, 2, 3, 4 e 5, todas as avenidas do bairro.

Além disso, 48 bairros já são atendidos com LED. Foram realizadas 83 obras de rebaixamento de rede, 30.125 metros de extensão de rede, 11.950 lâmpadas compradas e trocadas, atendendo cerca de 4.200 ordens de serviço por ano.

Drenagem

As obras de drenagem também seguem em andamento em vários pontos estratégicos da cidade viando proporcionar melhorias duradouras para a população. Atualmente, as equipes estão atuando na Avenida Otalmi da Rocha Mendes, no Residencial Daniela, e assim que concluírem, seguirão para a Avenida Pascoal Moreira Cabral, no Jardim das Bandeiras. O planejamento também prevê obras em pontos críticos do setor São Paulo.

As drenagens já foram executadas em diversas regiões da cidade, como os setores Cajueiro, Vila Guaracy e Vale do Sol, além de um trecho no final da Avenida Pará.

Novas Praças

Depois de inaugurar nos últimos anos as praças Universitária, da Bíblia, do Jardim Sevilha e dos Motociclistas, a prefeita Josi Nunes iniciou um novo programa para construção de 13 novas praças em Gurupi, investindo cerca de R$ 11,8 milhões, financiados pelo Município junto ao Banco do Brasil. Deste total, duas já estão em fase de conclusão, que são as praças dos setores João Lisboa da Cruz e Residencial Madrid, e em breve serão entregues à comunidade.

As outras 11 obras de praças também estão em andamento nos setores Sol Nascente, Bom Sossego, Waldir Lins, Povoado Trevo da Praia, Vila Nova, Nova Fronteira, Industrial, Pedroso, Campo Bello, Jardim dos Buritis e Jardim Tocantins.

2ª etapa da Via da Integração

A construção da Via da Integração Governador Siqueira Campos, que liga as regiões Leste e Oeste da cidade, seguem a todo vapor. A 2ª etapa da obra está sendo executada, no trecho que conecta a rotatória do viaduto da BR-153 à Avenida Beira Rio. Recentemente, foi realizada a pavimentação asfáltica em uma das pistas e as próximas etapas serão meio fio, calçada, sinalização e iluminação. Ao ser concluída, a Via da Integração será a maior via no sentido Leste-Oeste de Gurupi, totalizando aproximadamente 10km, quando conectada às Avenidas Beira Rio, Lenival Correia e Antônio Nunes. A Via está inserida em uma série de obras que são fruto do recurso de R$ 24 milhões da Codevasf, viabilizados pelo senador Eduardo Gomes e pelo deputado federal Carlos Gaguim.

Via Perimetral Sul

Outra obra em andamento é a construção da Via Perimetral Sul, que será uma alça viária interligando as rodovias BR-153 e 242, retirando o tráfego de veículos pesados das vias centrais da cidade. Atualmente, a Prefeitura já está com 3 km patrolados, com relocação de bueiros e cercas na extensão e às margens da via, no trecho que liga a BR-153 ao setor Alvorada. Ao todo, ela terá 12 km de extensão.

Nova Rodoviária

Outra obra sonhada pela população de Gurupi, que é a construção do novo terminal rodoviário, segue em andamento na área de 3.500m² localizada no Trevo Sul. Atualmente, as equipes estão trabalhando na terraplanagem do local. A obra está orçada em R$ 13 milhões e deste montante, já estão sendo investidos R$ 10 milhões, destinados pela senadora Professora Dorinha.

Obras na Saúde

A saúde também é uma área prioritária e que está recebendo investimentos em obras em várias unidades. Atualmente, está em execução a reforma e ampliação da Clínica da Mulher, com investimento de cerca de R$ 1,8 milhão. Também está em andamento as obras de ampliação da Unidade de Atenção Especializada – Ambulatório de Especialidades da Policlínica, no valor de R$ 938.340,70. Também estão sendo realizadas melhorias em Unidades Básicas de Saúde, como as dos bairros Vila Íris e Vila São José.

Na quinta-feira, 14, foi assinada a Ordem de Serviço para mais uma obra importante da saúde: A construção da nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no valor de R$ 3,8 milhões.