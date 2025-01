Prefeito de Figueirópolis busca apoio para manter base da Ferrovia Leste-Oeste no município

da redação

O prefeito de Figueirópolis, José Fontoura (Republicanos), divulgou vídeo nas redes oficiais do município nesta segunda-feira, 13, para manifestar preocupação com o possível estudo para mudança no traçado da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), noticiado pela imprensa nacional.

Conforme relata o gestor, o Ministério dos Transportes estuda tirar o trecho de Barreiras (BA) a Figueirópolis, ligando o município baiano diretamente a Mara Rosa (GO). “Com isto, o Sul do nosso Estado irá perder bastante, porque todos sabemos que, onde passa os trilhos, vem o desenvolvimento e o progresso. Iremos ter muitas empresas que aqui se instalarão para aumentar a oferta de emprego e renda”, avalia.

Diante do caso, José Fontoura informa que já entrou em contato com o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), que orientou uma reunião com a bancada federal tocantinense para impedir a possível mudança.