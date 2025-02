Prefeito de Lavandeira, Denison Péricles participa do encontro nacional de prefeitos em Brasília

Por Redação

O prefeito de Lavandeira, Denison Péricles, participa do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas, que ocorre de terça-feira (11) a quinta-feira (13) em Brasília. O evento reunirá gestores municipais eleitos para o mandato 2025-2028 e é promovido pelo governo federal.

Com o objetivo de estreitar laços entre ministérios e órgãos governamentais e os municípios, o encontro busca facilitar o acesso a informações essenciais, ferramentas e recursos para os novos gestores.

Durante os três dias de evento, os participantes poderão escolher entre mais de 170 atividades simultâneas. As pautas incluem diretrizes e orientações sobre os programas do governo federal, recursos disponíveis, informações técnicas, administrativas e financeiras sobre os municípios, além de debates sobre temas relevantes como enfrentamento de questões climáticas, direitos humanos, cidadania, políticas de integração e desenvolvimento regional, segurança pública e transição energética.

Outro aspecto importante que será abordado é o relacionamento institucional das prefeituras com ministérios e outros órgãos governamentais, o pacto federativo e a gestão municipal.

A participação do prefeito Denison Péricles é vista como uma oportunidade valiosa para Lavandeira, permitindo que o município se alinhe às diretrizes federais e busque melhorar a qualidade de vida da população local através de parcerias e recursos disponíveis. “É uma honra participar deste evento, que é uma oportunidade única para que nós, gestores municipais, possamos nos conectar com o governo federal e discutir as melhores práticas e recursos disponíveis para nossas cidades. Vamos trabalhar juntos para fortalecer Lavandeira e garantir um futuro melhor para nossa população”, afirmou.