Prefeitura de Cariri do Tocantins divulga atrações musicais para o aniversário de 34 anos da cidade

Por Redação

Com o objetivo de comemorar o aniversário de 34 anos de emancipação política do município de Cariri do Tocantins, que é oficialmente celebrado na data de 20 de fevereiro, a Prefeitura Municipal promoverá na noite de 21 e 22 do mesmo mês, uma programação festiva para toda a população caririense.

A programação contará com a exibição de shows musicais ao vivo, apresentados por duplas sertanejas e bandas de forró, durante as duas noites de festividade municipal que devem iniciar a partir das 22h para o público em geral, na Avenida Bernardo Sayão, em frente à Praça Pedro Batista, no Centro da Cidade.

Confira abaixo, as atrações musicais e suas respectivas datas de apresentação:

Dia 21/02 (Sexta-feira), a partir das 22h:

Dupla Rick e Rangel

Banda Forró Perfeito

Dia 22/02 (Sábado), a partir das 22h:

Dupla Diego e Arnaldo

Banda Trishow