Prefeitura de Cariri do Tocantins é certificada com o Selo Diamante de Responsabilidade Social

Por Redação

Na segunda-feira, 25/11, a Prefeitura de Cariri do Tocantins foi certificada com o recebimento do Selo Diamante de Responsabilidade Social – Quem Regulariza Dignifica, concedido durante a programação do 1º Fórum Fundiário do Tocantins, realizado na capital Palmas, com o tema: Desenvolvimento Sustentável: Parcerias e Meios de Implementação.

O prefeito Júnior Marajó esteve presente no evento e recebeu o certificado conquistado pela Prefeitura Municipal, além de participar também dos debates com autoridades, especialistas e gestores públicos de prefeituras parceiras do Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária (Nupref), sobre os desafios e as estratégias da governança de terras no Estado.

Também participou de toda a programação do evento a equipe responsável pela Regularização Fundiária em Cariri do Tocantins, como a superintendente de regularização fundiária, arrecadação e fiscalização, Caciane Luciano da Silva; a fiscal de tributos e posturas, Karla Taísa; o advogado Luciano Marques e o assistente administrativo, Joalbio Morais.

A superintendente de regularização fundiária, arrecadação e fiscalização, Caciane Luciano da Silva, comemorou a conquista do Selo Diamante e agradeceu o empenho da equipe no desenvolvimento do trabalho. “Estamos colhendo frutos de muito esforço e dedicação, pois nossa Cariri merece”; disse.

Para Júnior Marajó, o momento reforça o compromisso da gestão com o município. “Esse é um dia de muita alegria em conquistarmos essa honraria que nos foi proporcionado pelo Tribunal de Justiça, que é o recebimento do Selo Diamante de Responsabilidade Social, e só tenho a agradecer pela conquista, pois o nosso compromisso é com a população de Cariri”; pontuou.