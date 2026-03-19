Prefeitura de Cariri recebe o Selo Ouro, Instituição Amiga da Mulher

Por Redação

A Prefeitura de Cariri conquistou o Selo Ouro “Instituição Amiga da Mulher”, reconhecimento concedido pelo Governo do Tocantins a instituições que apresentam mais de 90% de conformidade em políticas de proteção, valorização e igualdade de gênero.

A conquista reflete o compromisso da gestão do prefeito Tetin com a criação da Secretaria da Mulher e Cidadania, em 2025. Desde então, o município vem realizando diversas ações voltadas ao empoderamento feminino, combate ao assédio e promoção da igualdade, incluindo qualificação profissional, cursos, palestras, eventos e atividades que incentivam a participação ativa das mulheres na sociedade.

Em declaração, o prefeito Tetim afirmou. “Receber o Selo Ouro é motivo de orgulho para toda a nossa equipe e para toda comunidade caririense. Essa certificação reafirma nosso compromisso com a valorização das mulheres e com a construção de uma sociedade mais justa e segura para todos”, destacou.

A secretária municipal da Mulher, Katielle Rodrigues, destacou a importância da criação da pasta. “A criação da Secretaria da Mulher e Cidadania foi um marco da gestão do prefeito Tetin, reforçando o compromisso de garantir direitos, oportunidades e proteção às mulheres. Esse reconhecimento com o Selo Ouro é uma conquista de cada mulher caririense”, afirmou.

O reconhecimento celebra liderança, respeito e oportunidades para as mulheres caririenses, evidenciando que cada ação da gestão faz diferença na promoção da equidade e na prevenção de violências contra o público feminino.

A Secretaria de Estado da Mulher, responsável pela certificação, destaca que o Selo Ouro, regulamentado pelo Edital de Seleção nº 001/2025/SECMULHER/GASEC e pela Portaria SECMULHER n° 11/2026, reconhece iniciativas municipais voltadas à promoção dos direitos das mulheres, equidade de oportunidades, prevenção à violência e fortalecimento da autonomia feminina.

A entrega oficial do Selo será realizada em solenidade com a presença da Ministra das Mulheres, Sra. Márcia Lopes, no dia 24 de março de 2026, às 19h, no Auditório do Palácio Araguaia Governador Siqueira Campos, em Palmas.

Com a conquista do Selo Ouro, a Prefeitura de Cariri reafirma seu compromisso de seguir atuando com políticas públicas efetivas de proteção, apoio e valorização das mulheres caririenses, consolidando uma gestão que prioriza a igualdade de gênero e o bem-estar da população.