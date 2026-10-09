Prefeitura de Cariri transforma Dia das Crianças em grande festa de alegria

da redação

Sorrisos, brincadeiras e muita diversão marcaram a comemoração do Dia das Crianças em Cariri do Tocantins. Realizada nesta quinta-feira, 8 de outubro, pela Prefeitura, juntamente com as secretarias municipais, a programação reuniu centenas de crianças em uma manhã dedicada à celebração da infância.

No Ginásio de Esportes do Estado Luiz Orlando Pompeu, o Palhaço Batatinha Frita & Cia, animou os pequenos, que aproveitaram brinquedos infláveis, pintura de rosto, brincadeiras e lanche. A festa proporcionou momentos de convivência e alegria para as crianças e suas famílias.

O prefeito Elton Moreira, o Tetin, acompanhou a programação ao lado de secretários municipais, vereadores e servidores. A realização mobilizou as secretarias municipais na organização das atividades e no acolhimento dos participantes.

A celebração também aconteceu no CMEI Professora Luzia, com atividades voltadas aos alunos da educação infantil. A iniciativa ampliou a programação e levou a diversão ao ambiente escolar.

Para o prefeito Tetin, a comemoração representa uma oportunidade de valorizar a infância e fortalecer os vínculos com as famílias. “Ver a alegria de centenas de crianças é o que dá sentido a essa festa. Preparamos essa programação com carinho, unindo as secretarias municipais e os servidores para proporcionar momentos especiais aos nossos pequenos. Cuidar da infância também é garantir oportunidades de brincar, conviver e construir boas lembranças”, afirmou.

Com atividades no ginásio e no CMEI, a Prefeitura de Cariri do Tocantins celebrou o Dia das Crianças valorizando o direito de brincar e proporcionando uma manhã de encontros, diversão e boas lembranças.