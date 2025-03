Prefeitura de Gurupi e ONG Programando o Futuro realizam coleta de resíduos eletrônicos no Centro Administrativo Municipal

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, em parceria com a ONG Programando o Futuro, realizou na manhã desta sexta-feira, 14, uma ação de coleta de resíduos eletrônicos no Centro Administrativo Municipal. A iniciativa também será realizada na sede do DNIT em Gurupi, com a expectativa de recolher cerca de uma tonelada de lixo eletrônico, segundo a ONG.

O diretor Municipal de Meio Ambiente, Diego Rocha, destacou a relevância da ação e da parceria com a ONG Programando o Futuro. “A Prefeitura de Gurupi tem desenvolvido várias ações nesse sentido, sempre motivando a comunidade a realizar o descarte correto para garantir a destinação adequada desse material”, afirmou.

Rodrigo Marra, coordenador de projeto da ONG Programando o Futuro, ressaltou os riscos do lixo eletrônico e explicou o destino adequado do material. “O resíduo eletrônico é considerado perigoso porque contém metais pesados, vidro, plástico e outros componentes. Nossa ONG, além do recondicionamento de computadores, também promove o descarte correto e oferece cursos de inclusão digital. O material coletado em Gurupi será encaminhado para Palmas, nosso ponto de consolidação, e depois para Brasília, onde será reciclado. O que pode ser reaproveitado é recondicionado, e o restante passa pelo processo adequado de reciclagem. A Prefeitura de Gurupi tem sido uma parceira constante, e esta é a quarta vez que realizamos essa coleta na cidade”, explicou.

Sobre a ONG

A Programando o Futuro é uma organização social que atua na inclusão digital e na promoção da economia circular por meio do recondicionamento de equipamentos eletrônicos e do acesso à tecnologia. Com mais de duas décadas de atuação, a OSC tem parcerias com instituições públicas e privadas, desenvolvendo projetos que unem sustentabilidade, capacitação profissional e impacto social.

Um dos principais projetos é a rede de Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs), espaços onde equipamentos eletrônicos descartados ganham uma nova vida. Nesses centros, computadores e outros dispositivos são recuperados e doados a comunidades e escolas, além de servirem como ferramenta para capacitação de jovens e adultos em diversas áreas da tecnologia.

CRC LAB Palmas: Formação e Inclusão Digital

A Programando o Futuro, em parceria com a Fundação Banco do Brasil e o Ministério das Comunicações, tem o compromisso de transformar vidas por meio da inclusão digital e da coleta e reciclagem de lixo eletrônico. O CRC LAB Palmas é uma das unidades desse programa, localizada na capital do Tocantins. O espaço oferece cursos gratuitos de informática, manutenção de computadores e reparo de celulares, preparando a população para o mercado de trabalho e incentivando o empreendedorismo na área de tecnologia.