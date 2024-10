Prefeitura de Gurupi intensifica limpeza de bueiros para evitar alagamentos em viaduto da BR-153

Por Wesley Silas

A Prefeitura de Gurupi iniciou a limpeza dos bueiros no trecho que compreende entre a construção da nova Rodoviária até a rotatória do Viaduto no córrego Mutuca com o objetivo de prevenir alagamentos na via que conecta a cidade de leste a oeste. Esta medida busca mitigar problemas históricos durante o período de chuvas intensas na região da Vila Guaracy, especialmente no trecho próximo ao Parque Filó Moreira e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Há mais de quatro anos, uma forte chuva na área provocou sérios danos, rompendo o muro da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto). Além disso, um veículo foi arrastado pela enxurrada até o canteiro de obras do Shopping Araguaia, resultando em prejuízos também para a construção do Atacadão Dia a Dia. Recentemente, um incidente de menor gravidade voltou a ocorrer devido à lama trazida pelas chuvas e pelas obras de duplicação na BR-153, assim como pela construção da nova rodoviária.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que, por causa das obras na BR-153, alguns transtornos temporários na região são inevitáveis. Desde a manhã de quinta-feira, 31, as equipes estão ativamente trabalhando na limpeza das vias e bueiros, com o intuito de reduzir impactos e garantir a segurança no trânsito.

Histórico do Problema

O problema dos alagamentos começou após a criação do Parque Filó Moreira, onde a impermeabilização do solo e a falta de um sistema eficiente de canalização das águas pluviais contribuíram para eventos de enchentes. Em setembro de 2020, um alagamento causou prejuízos significativos a empreendimentos, como o Shopping Araguaia e o Atacadão Dia a Dia. Na ocasião, o Shopping Araguaia contabilizou perdas superiores a R$ 300 mil.