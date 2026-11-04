Prefeitura de Palmas acusa sindicato de descumprir decisão judicial durante greve de ônibus

da redação

A Prefeitura de Palmas afirmou que o Sindicato dos Motoristas do Estado do Tocantins (Sintromet) descumpriu uma decisão judicial que determinava a circulação de pelo menos 80% da frota de ônibus nos horários de pico e 70% nos demais períodos. A declaração foi feita nesta terça-feira (3), primeiro dia da greve dos trabalhadores do transporte coletivo da capital.

Segundo o município, os ônibus circularam em quantidade inferior à exigida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), e a prefeitura informou que acionará novamente a Justiça.

A paralisação começou às 4h e provocou estações lotadas e atrasos de até 40 minutos em algumas linhas. Os trabalhadores reivindicam o cumprimento do piso salarial previsto na Convenção Coletiva de 2026, além de melhorias nas condições de trabalho, como instalação de banheiros e bebedouros nos pontos finais.

O sindicato afirmou que pretende cumprir os percentuais determinados pela Justiça, mas vai recorrer da decisão. No fim da tarde, o TRT-10 também marcou uma reunião de negociação entre sindicato, empresa Sancetur e prefeitura para esta quarta-feira (4), às 8h30, e solicitou que os motoristas avaliem uma suspensão temporária da greve.