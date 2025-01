Prefeitura de Palmas divulga tabela de valores, benefícios e quem pode aderir ao plano de saúde

Por Redação

A Prefeitura de Palmas firmou adesão ao plano Geap Saúde, oferecendo aos servidores municipais uma nova alternativa de assistência médica e odontológica. Com opções de cobertura que variam de atendimentos regionais a nacionais, os planos incluem modalidades como o Geap Basic II, com cobertura regional e assistência odontológica, o plano Geap Referência que oferece cobertura nacional, enfermaria, mas não inclui assistência odontológica. O Geap Essencial que tem cobertura nacional, com acomodação em enfermaria, e oferece assistência odontológica. O Geap Clássico, que é nacional, com acomodação em apartamento, mas sem plano odontológico. Por fim, o Geap Saúde II que combina cobertura nacional com acomodação em apartamento e inclui assistência odontológica.

Geap Saúde é um plano exclusivo para servidores públicos, no Brasil atende os servidores federais e em Palmas, os servidores do Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Justiça e agora a Prefeitura de Palmas

Carência Zero

Não será exigida qualquer forma de carência dos servidores que aderirem ao plano até o dia 15 de fevereiro.

Como aderir?

A adesão poderá ser feita na sede da Geap (ACSE-1 antiga 104 Sul, Rua SE 05 lote 28/30 sala 03), pelo 0800 547 5470, via whatsapp pelo (61) 9 8183-7162, ou pelo site: geap.org.br. Nos próximos 30 dias, a equipe da Geap também estará em alguns órgãos da Prefeitura de Palmas para tirar dúvidas e facilitar a adesão ao plano.

Quem pode aderir?

servidor ativo;

servidor inativo;

pensionista do servidor,

ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com o patrocinador;

servidor temporário;

servidor cedido;

servidor em licença sem vencimentos e redistribuídos, na condição de autopatrocinados.

Quem pode ser inscrito como dependente do titular nos Planos de Saúde da Geap

cônjuge, o companheiro ou companheira de união estável;

companheiro ou companheira de união homoafetiva, obedecidos os mesmos critérios adotados para o reconhecimento da união estável;

pessoa separada judicialmente, divorciada ou de união estável ou homoafetiva, reconhecida e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão alimentícia;

pai, padrasto, mãe, madrasta, que vivam sob a dependência econômica do titular;

filhos e enteados, até a data que completarem 21 (vinte e um) anos de idade;

filhos e enteados, entre 21 (vinte e um) e até a data que completarem 24 (vinte e quatro) anos de idade, dependentes economicamente do titular e estudantes de curso, reconhecido pelo Ministério da Educação;

criança ou adolescente sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial, enquanto permanecer nessa condição;

filhos e enteados relativamente incapazes, enquanto durar a incapacidade e os inválidos, enquanto durar a invalidez.

OBS: Os filhos e enteados, ao completarem 24 (vinte e quatro) anos, serão enquadrados automaticamente como beneficiários do grupo familiar, salvo manifestação em contrário do titular ou do próprio beneficiário à Geap.

Quem pode ser inscrito no grupo familiar do titular nos Planos de Saúde da Geap?

filhos(as) e enteados(as) que não detêm a condição justificadora para serem dependentes do titular nos planos;

cônjuge ou companheiro(a) dos filhos e enteados do titular;

netos(as) do titular;

enteados(as) do filho do titular;

filhos(as) do(a) enteado(a) do titular;

irmãos(as) do titular;

cunhados(as) do titular;

sobrinhos(as) do titular;

mãe ou madrasta do titular;

pai ou padrasto do titular;

sogro e sogra do titular;

tios(as) do titular;

bisnetos(as) do titular;

criança ou adolescente, tutelado ou sob guarda do titular;

primo(a) do titular;

sobrinho(a) neto(a) do titular;

trineto(a) do titular;

avô ou avó do titular ou do cônjuge/companheiro (a) do (a) titular;

bisavô ou bisavó do titular;

trisavó ou trisavó do titular;

tio-avô ou tia-avó do titular.

OBS: Os pensionistas poderão inscrever dependentes e beneficiários do grupo familiar nos Planos de Saúde da Geap, desde que arquem com o valor integral da contribuição, sem repasse do auxílio-saúde.

Entenda como funciona a participação

Coparticipação de 30%, com limite de R$ 40,00: (consultas, exames simples/terapias simples/procedimentos simples)

Coparticipação de 30%, com limite de R$ 150,00: (exames especiais/terapias especiais/procedimentos especiais)

Coparticipação por internação (evento), com limite R$ 200,00: (internação enfermaria/UTI)

Coparticipação por internação (evento), com limite R$ 400,00: (internação apartamento/UTI)

Haverá cobrança no percentual de 30% de coparticipação a partir do 31º dia de internação (internação psiquiátrica por transtornos psicológicos, internação psiquiátrica por intoxicação, abstinência alcoólica e/ou dependência química)

Isento de coparticipação: (cobertura odontológica)

Procedimentos isentos de participação

Tratamentos de quimioterapias, radioterapias, hemodiálise, parto normal, parto cesárea, atendimentos de ultrassonografia obstétrica, citologia oncótica (papanicolau), mamografia e telemedicina. As coberturas de procedimentos isentos de coparticipação poderão sofrer alteração a qualquer momento, mediante deliberação do Conselho de Administração da Fundação.

Texto: Wédila Jácome/Secom Palmas

Edição: Denis Rocha/Secom Palmas