Produtores do Trevo da Praia prepara celebração pela inauguração da nova rodovia TO-365

Por Wesley Silas

Fazendeiros e produtores rurais da região do Trevo da Praia estão mobilizados para a cerimônia de inauguração da pavimentação da rodovia TO-365, trecho que liga a BR-153 ao povoado, com uma extensão de 50 quilômetros. A solenidade será realizada no dia 15 de novembro de 2025, a partir das 9 horas, conforme anúncio do governo do Tocantins, por meio da Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Ageto).

Para marcar a ocasião, a comunidade local organizou um evento de celebração na Fazenda Boa Vista, situada a aproximadamente nove quilômetros do povoado, incluindo um churrasco para os moradores e visitantes da região. O evento contará com apresentações musicais e distribuição gratuita de chopp e outros alimentos. A iniciativa tem como objetivo arrecadar uma vaca por quilômetro de rodovia — totalizando 50 vacas — que serão destinadas ao fomento do setor agropecuário local.

A inauguração da pavimentação da TO-365 representa uma valorização significativa para a área, pois deve impulsionar a economia, fortalecer o agronegócio, gerar empregos, ampliar as oportunidades de renda e fomentar o turismo na região, além de contribuir para a melhoria na qualidade de vida dos habitantes.

Diversas propriedades rurais da região participaram da iniciativa, incluindo fazendas como FAZ BOA VISTA, FAZ PIRACICABA, FAZ SERRA MORENA, entre outras.

Também participaram a COOPERFRIGO, além dos leilões MARTELO DE OURO, NOVO LEILOCORT e AM LEILÕES.

A Cooperfrigo, por sua vez, será responsável pela abate e seleção da carne doada, com parte dos recursos revertidos na aquisição de cestas básicas para famílias vulneráveis do povoado.

A escolha do local do evento considerou critérios como facilidade de acesso, proximidade do povoado, capacidade de estacionamento e, especialmente, a disponibilidade de água, diante da crise hídrica que vem afetando a comunidade, com racionamento de recursos. Estima-se que o evento reúna mais de 4 mil participantes, reforçando a importância da mobilização comunitária e do apoio às ações de desenvolvimento e melhoria das condições de vida na região.