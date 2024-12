Projeto Cooperar comemora 20 Anos de impactos positivos socioambientais em Gurupi

Por Wesley Silas

O Projeto Cooperar, iniciativa da Cooperativa dos Produtores de Carnes e Derivados de Gurupi (Cooperfrigu), celebra duas décadas de ações em prol do meio ambiente e do desenvolvimento social. A coordenadora do projeto, Andrea Stival, destaca a relevância da parceria entre a cooperativa e seus colaboradores, que têm trabalhado juntos pela sustentabilidade e pelo bem-estar da comunidade.

No dia 14 de dezembro, em um evento de confraternização da Cooperfrigu realizada para marcar esse marco, Andrea Stival compartilhou com o Portal Atitude as conquistas do projeto e as novidades planejadas para 2025.

Presente no evento, o presidente da Cooperfrigu, Oswaldo Stival, expressou sua gratidão aos parceiros e entidades que têm contribuído para o sucesso das iniciativas, renovando votos de progresso e bem-estar para a comunidade no próximo ano.

Sobre a Cooperfrigu

Com mais de 25 anos de experiência, a Cooperfrigu tem se destacado no mercado internacional de carne bovina, exportando para mais de 100 países. Localizada em Gurupi, sua planta moderna integra todas as etapas do processo produtivo, desde o abate até a estocagem, o que assegura qualidade e eficiência.

Além da excelência industrial, a Cooperfrigu, através do Projeto Cooperar, tem realizado continuamente ações que promovem educação, saúde e cultura na comunidade local. Essas iniciativas buscam alinhar o progresso industrial com sustentabilidade e responsabilidade social, fortalecendo o vínculo com a sociedade.

IMG_6753