Qualidade de vida e sustentabilidade: Prefeitura de Gurupi intensifica arborização urbana com o plantio de 450 mudas de Resedá

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal do Bem-Estar e Segurança Hídrica, iniciou um amplo programa de arborização com o objetivo de deixar a cidade mais verde, agradável e sustentável. Nesta quarta-feira, 29, estão sendo plantadas 450 mudas de Resedá ao longo das avenidas Melquíades Aires, no Residencial Jardim Daniela, e Otamir Rocha Gomes, no setor Waldir Lins, marcando o início das ações.

Por Redação

O secretário municipal do Bem-Estar e Segurança Hídrica, Uires Portilho, destacou a importância da iniciativa. “O trabalho de arborização é essencial para melhorar o microclima urbano, oferecer sombra, embelezar a cidade e contribuir para a qualidade de vida da população. Este é um projeto contínuo e planejado para alcançar todos os bairros de Gurupi”, afirmou.

A prefeita Josi Nunes ressaltou que a ação reforça o compromisso da gestão com o meio ambiente e o bem-estar coletivo. “Estamos investindo em uma cidade mais verde e sustentável. Cada muda plantada representa um futuro mais saudável para nossos cidadãos e para as próximas gerações”, destacou a prefeita.

As próximas etapas do projeto contemplarão diversas vias e setores da cidade, entre elas:

Av. Lenival Correia – Setor Alto da Boa Vista (Via Nova)

Via da Integração 1 e 2 – Jardim de Inverno / Setor Waldir Lins I

Av. Sumaré Etapa 02 – Setor Nova Fronteira

Av. Sumaré – Setor Nova Fronteira

Av. A – Setor Nova Fronteira

Av. Perimetral Norte – Setor Vila Nova

Av. Mansões do Cerrado – Setor Mansões do Cerrado

Av. Antônio Nunes – Setor Parque das Acácias (Replantio)